Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 66-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 66-Jährigen aus Wiesbaden, Wiesbaden, 16.07.2026

(kq)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 66-Jährigen aus Wiesbaden vom heutigen Tage wird hiermit zurückgenommen.

Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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