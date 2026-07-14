Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mülltonnenbrand verursacht Sachschaden +++ Zwei Männer in Lebensmittelgeschäft angegriffen +++ Baumaterialien von Baustelle entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Mülltonnenbrand verursacht Sachschaden, Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee, Montag, 13.07.2026, 22:50 Uhr

(kq)Am Montagabend kam es in Wiesbaden-Biebrich zu einem Brand mehrerer Mülltonnen.

Bislang unbekannte Täter entzündeten gegen 22:50 Uhr auf unbekannte Weise mindestens eine Großraummülltonne, die sich im Bereich eines überdachten Müllsammelplatzes in der Albert-Schweitzer-Allee befand. Durch das Feuer wurden das Vordach des Müllsammelplatzes sowie insgesamt sieben Mülltonnen beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Zwei Männer in Lebensmittelgeschäft angegriffen, Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, Montag, 13.07.2026, 20:30 Uhr

(kq)Am Montagabend kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Bleichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer leicht verletzt wurden.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zunächst die Tasche eines Geschädigten in einer Lokalität. Kurze Zeit später traf der Geschädigte den Unbekannten in einem Lebensmittelgeschäft wieder und nahm seine Tasche an sich.

Daraufhin kam es zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf der Täter den Geschädigten schlug. Ein Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts wollte dem Mann helfen und wurde ebenfalls von dem Unbekannten körperlich angegriffen und verletzt. Anschließend nahm der Täter einen Einkaufskorb und schlug damit mehrfach auf die beiden Männer ein.

Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Schwalbacher Straße.

Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt mit rotem Aufdruck, eine graue Jeans, einen schwarzen Rucksack und hatte ein Tattoo am rechten Oberarm.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Baumaterialien von Baustelle entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, Samstag, 11.07.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 13.07.2026, 08:00 Uhr

(kq)Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen kam es in Wiesbaden-Dotzheim zu einem Diebstahl von Baumaterialien.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, Zutritt zu einer mittels Bauzaun umfriedeten Baustelle hinter dem dortigen Krankenhaus in der Ludwig-Erhard-Straße. Hierzu überwanden die Unbekannten ein Zahlenschloss. Anschließend entwendeten sie von der Baustelle diverse Baumaterialien und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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