Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Wohnhaus +++ Bargeld aus Wohnwagen entwendet +++ Geldbörse beim Einstieg in Bus entwendet +++ Personenkontrolle führt zu Drogenfund

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Montag, 13.07.2026, 13:00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2026, 10:15 Uhr

(kq)Zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Mainz-Kastel eingebrochen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Wiesbadener Straße. Hierzu stiegen sie zunächst auf ein Geländer im Bereich der Hauseingangstür und hebelten anschließend ein Fenster zum Treppenhaus auf.

Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Bargeld aus Wohnwagen entwendet,

Mainz-Kastel, Petersweg Dienstag, 23.06.2026, 08:00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2026, 11:15 Uhr

(kq)Zwischen Dienstag, dem 23.06.2026, und Dienstag, dem 14.07.2026, kam es in Mainz-Kastel zu einem Diebstahl aus einem Wohnwagen im Petersweg.

Diebe verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zu einem Wohnwagen eines Schaustellers. Im Inneren öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Schrank und entwendeten Bargeld.

Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Geldbörse beim Einstieg in Bus entwendet, Wiesbaden-Mitte, Luisenplatz, Dienstag, 14.07.2026, 17:35 Uhr

(kq)Am Dienstagnachmittag wurde einem Mann am Luisenplatz in Wiesbaden die Geldbörse entwendet.

Der Geschädigte wollte gegen 17:35 Uhr in die Buslinie 16 einsteigen, als ihm drei bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus der Hosentasche entwendeten. Anschließend flüchteten die Unbekannten fußläufig in Richtung Luisenplatz.

Die drei Täter wurden als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit "osteuropäischem" Erscheinungsbild beschrieben. Sie trugen helle beziehungsweise weiße T-Shirts, kurze Hosen sowie Sneaker.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Personenkontrolle führt zu Drogenfund, Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 15.07.2026, 04:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch ergab sich im Rahmen einer Personenkontrolle in der Dotzheimer Straße der Verdacht, dass zwei Männer illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betreiben.

Bei der Kontrolle der beiden 23 und 26 Jahre alten Männer konnten größere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem wurde bei einem der Männer Bargeld in szenetypischer Stückelung festgestellt.

Die Mobiltelefone, das Bargeld und das Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Die beiden Männer müssen sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

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