Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden, Wiesbaden, 15.07.2026

(kq)Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen aus Wiesbaden vom 08.07.2026 wird hiermit zurückgenommen. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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