Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden, Wiesbaden, 15.07.2026
(kq)Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen aus Wiesbaden vom 08.07.2026 wird hiermit zurückgenommen. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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