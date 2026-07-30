Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täterfestnahme nach Körperverletzung

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 14 Uhr nahm eine Polizeistreife am Alten Meßplatz einen 34-jährigen Mann fest, welcher im dringenden Verdacht steht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 41-jährigen Mann im Quadrat T 2 angegriffen zu haben.

Die Polizeistreife fand bei einer Personenkontrolle des 34-Jährigen ein Ledermäppchen eines Automobilherstellers mit einem Mitarbeiterausweis auf, welcher auf den 41-Jährigen ausgestellt war. Eine Überprüfung ergab, dass dem 41-Jährigen das Mäppchen sowie der Mitarbeiterausweis seit der Auseinandersetzung abhandengekommen war.

Der 34-Jährige musste schließlich mit zur Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Das Mäppchen und der Ausweis wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der Tatverdächtige wieder gehen. In welchem Zusammenhang er mit dem Angriff auf den 41-Jährigen steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

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