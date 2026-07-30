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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Mannheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Mittwochmittag im Stadtteil Neckarstadt, bei dem eine Straßenbahn beteiligt war.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 12.15 Uhr auf der Gärtnerstraße in Richtung Mittelstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Mittelstraße missachtete er die Vorfahrt einer Straßenbahn, die die Mittelstraße in Richtung Untermühlaustraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro. Beide Fahrzeugführer sowie die Fahrgäste der Bahn kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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