Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken am Steuer - Fahrer mit 1,30 Promille gestoppt

Haßloch(Pfalz) (ots)

Am Freitag, 18.07.2026, gegen 18:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch einen Pkw-Fahrer auf dem Mitfahrerparkplatz bei Deidesheim. Zuvor war der Fahrer aufgefallen, da er während der Fahrt eine Flasche, ähnlich einer Weinflasche, zum Mund führte. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,30 Promille. Wie der 62jährige Fahrer später zugab, handelte es sich tatsächlich um eine Flasche Wein. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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