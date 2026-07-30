Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Niedrigwasser legt Handgranate frei

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag machte eine Spaziergängerin mit ihrem Hund gegen 15:00 Uhr einen nicht alltäglichen Fund am Rheinufer bei Altlußheim.

Aufgrund des aktuellen niedrigen Pegels des Rheins konnte sie in Ufernähe eine Handgranate sichten. Die Dame verständigte umgehend über Notruf die Polizei. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Hockenheim wurde daraufhin alarmiert und konnte den Fund bestätigen. Durch die Beamten wurden die Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugerufen. Dadurch, dass die Handgranate vermutlich mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte im Wasser lag, musste diese an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt werden. Durch die Kräfte des Polizeireviers Hockenheim und der Polizeiinspektion Speyer wurden die Fuß- und Radwege im Zeitraum der Sprengung auf baden-württembergischer und pfälzischer Rheinseite gesperrt. Es entstand durch die kontrollierte Sprengung kein Schaden.

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