Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerverletzt nach Sturz von Zaun

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag stürzte ein 26-Jähriger im Stadtgebiet beim Überklettern eines Zauns etwa fünf Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Mann war zuvor mit einem Pkw unterwegs, vermutlich unter Alkoholeinfluss. Als eine Polizeistreife in der Lauterstraße den Wagen anhalten und die Insassen kontrollieren wollte, ignorierte der 26-Jährige die Haltezeichen und fuhr mit unveränderter Geschwindigkeit weiter. In der Innenstadt hielt er plötzlich an. Der 26-Jährige lief in eine Sackgasse. Dort kletterte er über einen Zaun, stürzte jedoch in einen tiefer liegenden Hinterhof. Die Polizei vermutet, dass der Mann das Gelände hinter dem Zaun für ebenerdig hielt. Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen nach dem Mitfahrer dauern an. Gegen den 26-Jährigen wird wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

