Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Unfallfluchten schnell aufgeklärt

Kaiserslautern (ots)

Am Montag klärte die Polizei zwei Fälle von Unfallflucht im Stadtgebiet auf.

In der Dessauer Straße beschädigte am Mittag ein Lieferwagenfahrer mutmaßlich einen parkenden Pkw. Der Audi stand in einem frei zugänglichen Hof, als der Transporter beim Rangieren das Auto touchierte. Spuren am Unfallort führten die Beamten zum Verantwortlichen. Der Mann wurde wenig später von einer Streife in der Nachbarschaft angetroffen. Der Paketzusteller bestreitet den Vorwurf der Fahrerflucht.

Am Abend ereignete sich in der Richard-Wagner-Straße ein weiterer Unfall mit Fahrerflucht. Beim Ausparken touchierte ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Womit er mutmaßlich nicht rechnete: Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallverursacher zu Hause an, wo auch sein beschädigtes Fahrzeug parkte. Der Fahrer blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

