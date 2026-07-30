PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis/B45: BMW nach Ausweichmanöver beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:35 Uhr befuhr eine 47-jährige Toyota-Fahrerin die B45 von Sinsheim-Hoffenheim kommend in Richtung Zuzenhausen. Kurz nach einer langgezogenen Rechtskurve überholte die 47-Jährige einen Sattelzug oder Lastwagen. Ein 52-Jähriger, der mit seinem BMW auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Dabei streifte er den Randstein, wodurch an dem BMW Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich entstand.

Personen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Fahrer des Lastwagens/Sattelzugs, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621 / 174-4111, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 13:41

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen Motorradfahrer

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der wärmeren Jahreszeit häufen sich Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern. Hauptunfallursachen bei Unfällen mit schweren Folgen sind ungenügender Sicherheitsabstand, Überholen trotz unklarer Verkehrslage sowie überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Am meisten zu ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:38

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

    Mannheim (ots) - Erheblicher Sachschaden entstand am Mittwochmittag im Stadtteil Neckarstadt, bei dem eine Straßenbahn beteiligt war. Ein 35-jähriger Mann war gegen 12.15 Uhr auf der Gärtnerstraße in Richtung Mittelstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Mittelstraße missachtete er die Vorfahrt einer Straßenbahn, die die Mittelstraße in Richtung Untermühlaustraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:20

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Garagenbrand - PM 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Feuerwehr konnte den Brand in der Karlstraße inzwischen unter Kontrolle bringen. Nach aktuellem Stand wurde durch das Feuer niemand verletzt, jedoch kam eine Frau für eine medizinische Begutachtung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren