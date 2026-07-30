Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis/B45: BMW nach Ausweichmanöver beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:35 Uhr befuhr eine 47-jährige Toyota-Fahrerin die B45 von Sinsheim-Hoffenheim kommend in Richtung Zuzenhausen. Kurz nach einer langgezogenen Rechtskurve überholte die 47-Jährige einen Sattelzug oder Lastwagen. Ein 52-Jähriger, der mit seinem BMW auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Dabei streifte er den Randstein, wodurch an dem BMW Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich entstand.

Personen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Fahrer des Lastwagens/Sattelzugs, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621 / 174-4111, zu melden.

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