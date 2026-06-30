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Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Auslieferung: 37-jähriger Este an Bundespolizei Trier übergeben

Trier (ots)

Am Montagmorgen wurde ein 37-jähriger Este von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Freiburg wegen Körperverletzung, räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor.

Laut bisherigen Ermittlungen ist er dringend verdächtig, im März 2025 einen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft körperlich angegangen zu haben, indem er ihm mehrfach ins Gesicht schlug und, am Boden liegend, mehrmals auf ihn eintrat.

Im April 2025 entwendete er mehrere Gegenstände im Wert von mehr als 50 Euro aus einem Lebensmittelgeschäft. Dabei entzog er sich mit Gewalt dem Zugriff des Ladendetektivs.

Im Rahmen einer Identitätsfeststellung im Mai 2025 im Hauptbahnhof Freiburg beleidigte er Beamte der Bundespolizei und leistete bei der Mitnahme zur Dienststelle Widerstand.

Ebenfalls im Mai 2025 verletzte er, nach Beauftragung, einen Bürger mit Schlägen und Tritten derart schwer, dass dieser Prellungen, eine Jochbein- und eine doppelte Kieferfraktur erlitt. Eine Operation mit zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt war die Folge.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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