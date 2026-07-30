Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 45-jährige Frau auf der Straße belästigt

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht belästigte ein 36-jähriger Mann in der Schwetzinger Stadt eine 45-jährige Frau.

Die Frau war zu Fuß in der Tattersallstraße unterwegs, als der Mann ihr unvermittelt mit der Hand oberhalb der Kleidung an die Brust fasste.

Hiernach entfernte er sich in Richtung des Mannheimer Hauptbahnhofes.

Gedankenschnell verständigte die Frau die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von einer Streife auf dem Bahnhofsvorplatz angetroffen werden.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er auf das Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht.

Nach deren Beendigung wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung übernommen.

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