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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Kupferkübel - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Breslauer Straße zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Diebstahl, bei welchem ein Kupferkübel aus einem Vorgarten entwendet wurde.

Eine unbekannte Täterschaft entwendete einen mit Blumen gefüllten Kupferkübel. Die sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Kübel befindlichen Pflanzen wurden durch die Unbekannten aus dem Behältnis geworfen und lediglich der Kupferkübel wurde mitgenommen. Der Kübel ist 60x60cm groß und hat Henkel an den Seiten. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 220 Euro.

Der Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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