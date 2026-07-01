Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Aggressive Reisende im ICE greift Zugbegleiterin an und wird nach Ladendiebstählen erneut festgenommen
Aschaffenburg (ots)
Am Dienstagnachmittag (30. Juni) soll eine 51-jährige Deutsche mit einem ICE von Frankfurt am Main nach Aschaffenburg gereist sein, ohne den erforderlichen Fahrschein zu besitzen. Im Rahmen der Fahrscheinkontrolle soll sie eine Zugbegleiterin zunächst beleidigt und bedroht haben. Anschließend soll sie versucht haben, die Zugbegleiterin mit der Faust zu schlagen. Die Zugbegleiterin konnte den Angriff abwehren. Sie blieb unverletzt und war weiterhin dienstfähig. Bei Ankunft des Zuges im Aschaffenburger Hauptbahnhof nahmen alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei die 51-Jährige vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Frau zunächst auf freien Fuß.
Wenig später soll die 51-jährige in drei Geschäften im Aschaffenburger Hauptbahnhof Waren im Gesamtwert von 60 EUR entwendet haben. Die alarmierten Bundespolizisten nahmen sie daraufhin erneut vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, lehnte diese die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Frau erneut auf freien Fuß.
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung im Versuch, Bedrohung und Diebstahl eingeleitet.
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