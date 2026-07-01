Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Videoauswertung und Handyortung führen zu schnellem Fahndungserfolg - Bundespolizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Nürnberg (ots)

Dank einer sofort eingeleiteten Videoauswertung und der Ortung eines gestohlenen Smartphones hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen (30. Juni) zwei Tatverdächtige im Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen. Das Smartphone im Wert von rund 1.500 Euro war einem Reisenden während der Fahrt im Nachtzug entwendet worden.

Ein 27-jähriger Deutscher zeigte gegen 5 Uhr bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg den Diebstahl seines Smartphones an. Er gab an, mit dem Nachtzug NJ 493 von Hannover nach Nürnberg unterwegs gewesen zu sein. Während der Fahrt schlief er, sein Smartphone lag auf einem Klapptisch vor ihm. Als er erwachte, bemerkte er den Diebstahl. Zum Tathergang selbst konnte er keine Angaben machen. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass sich das Smartphone orten lasse und es sich im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs befände. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen erwies sich als entscheidender Fahndungsansatz. Sie zeigte, wie zwei Männer den Nachtzug gemeinsam verließen und sich anschließend trennten. Dabei versteckte einer der beiden das entwendete Smartphone zunächst unter einem Mülleimer am Bahnsteig. Kurze Zeit später nahm er es wieder an sich und übergab es schließlich seinem Komplizen. Mithilfe der Erkenntnisse aus der Videoauswertung, der Ortung des Smartphones sowie der erstellten Fahndungsbilder konnten Streifen der Bundespolizei die beiden Tatverdächtigen im Bereich des Hauptausgangs des Nürnberger Bahnhofs wiedererkennen und vorläufig festnehmen. Bei den aufgegriffenen Personen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 20 und 28 Jahren. Das gestohlene Smartphone fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung des 28-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer von der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

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