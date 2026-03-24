Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Dieseldiebstahl führt zu mutmaßlicher Serie von Ladendiebstählen - Polizei stoppt Trio in Hameln

Hameln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Hameln am Montagabend (23.03.2026) eine Gruppe mutmaßlicher Ladendiebe stoppen, die zuvor an einer Tankstelle in der Hamelner Straße aufgefallen war.

Gegen 19:37 Uhr beobachtete der Zeuge, wie ein 19-jähriger Mann das Personal im Verkaufsraum der Tankstelle in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen befüllte sein 16-jähriger Komplize an einer Zapfsäule zwei Kanister mit insgesamt rund 30 Litern Diesel. Nachdem die Kanister im Fahrzeug verstaut waren, verließ auch der 19-Jährige den Shop. Ohne die Rechnung zu begleichen, flüchtete sie gemeinsam mit einer 20-jährigen Mitfahrerin im Wagen in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten Einsatzkräfte das Fahrzeug wenig später auf einem Parkplatz am Hastenbecker Weg. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten nicht nur den entwendeten Diesel, sondern auch mehrere Müllsäcke voller originalverpackter Lebensmittel und Dekorationsartikel.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer und die 20-jährige Frau bereits am selben Tag für einen Ladendiebstahl in Bad Pyrmont verantwortlich sein sollen. Aufgrund der aufgefundenen Warenmenge geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Gegenstände aus weiteren, bislang nicht angezeigten Taten im Hamelner Umland stammen.

Sowohl der Kraftstoff als auch die aufgefundenen Waren wurden sichergestellt. Gegen die drei Beschuldigten wurden Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl, eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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