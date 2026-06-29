Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Graffiti-Sprayer nach frischer Tat festgenommen

Bild-Infos

Download

Oberschleißheim (Lkr. München) (ots)

Vier mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind in der Nacht auf Sonntag (28. Juni) nach dem Besprühen einer abgestellten S-Bahn im Bahnhof Oberschleißheim von Einsatzkräften der Bundespolizei und der Deutschen Bahn Sicherheit festgenommen worden. Die Tatverdächtigen hinterließen einen rund 20 Quadratmeter großen Schriftzug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Kurz vor 3 Uhr meldeten Einsatzkräfte der Deutschen Bahn Sicherheit zwei verdächtige Personen an einer abgestellten S-Bahn der Linie S1 in der Abstellanlage des Bahnhofs Oberschleißheim. Daraufhin verlegten insgesamt fünf Streifen der Bundespolizei zum Einsatzort. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit gelang es, vier flüchtige Tatverdächtige unmittelbar nach der Tatausführung festzunehmen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die vier Deutschen im Alter von 17, 19, 21 und 22 Jahren gemeinschaftlich den etwa 20 Quadratmeter großen Schriftzug "Jugend 1860" auf einen abgestellten Zug gesprüht. Bei den Tatverdächtigen wurden unter anderem frische Farbanhaftungen festgestellt. Zudem stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Spraydosen sicher. In unmittelbarer Nähe des Tatortes fanden die Beamten den Pkw des 19-jährigen Tatverdächtigen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I wurde das Fahrzeug durchsucht. Dabei wurden zahlreiche Beweismittel, darunter vier Smartphones, sichergestellt. Die Beschuldigten wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion München sowie zum Bundespolizeirevier München Ost gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle vier Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Sachbeschädigung ermittelt. Drei der vier Beschuldigten waren bereits in der Vergangenheit, unter anderem wegen Sachbeschädigungsdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell