Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Minderjährige europaweit gesucht

Bundespolizei nimmt junge Rumänin in Gewahrsam

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Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch (24. Juni) bei Grenzkontrollen an der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden eine Minderjährige in Gewahrsam genommen. Das rumänische Mädchen war ohne Erziehungsberechtigte unterwegs. Über die genauen Umstände ihrer Reise ließ sie die Beamten im Dunkeln.

Bei der Kontrolle der insgesamt neun Insassen eines in Rumänien zugelassenen Kleinbusses fiel den Bundespolizisten eine 15-Jährige mit spärlichem Gepäck auf, da sie sich nicht in Begleitung von Eltern oder Verwandten befunden hatte. Eigenen Angaben zufolge kannte sie die anderen Mitfahrer, die sich auf dem Weg zur Erdbeerernte befunden haben sollen, nicht. Für die Fahrt von Rumänien nach Nordrhein-Westfalen hätte die Mutter, die in Deutschland lebe, aufkommen sollen. Auf Nachfrage hin konnte die Minderjährige jedoch keine konkrete Adresse der Mutter nennen. Sie selbst wäre mit den mitgeführten 10 Euro wohl auch nicht in der Lage gewesen, für die Reisekosten aufzukommen.

Mithilfe ihres Ausweises überprüften die Beamten die Personalien der 15-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass der Teenager von den rumänischen Behörden europaweit gesucht worden ist. Sie war von Ihrer Großmutter, in deren Obhut sie sich befunden hatte, als vermisst gemeldet worden. Die Bundespolizei brachte die junge Rumänin in die Rosenheimer Dienststelle. Dort wurde sie im Anschluss an die polizeiliche Befragung der Obhut des Jugendamtes anvertraut und vorerst in einer Jugendeinrichtung untergebracht.

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