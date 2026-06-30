Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Hochwertiger Cellobogen nach Fahrt von München nach Augsburg spurlos verschwunden - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25. Juni) verschwand ein kostbares Musikzubehör aus einer Regionalbahn. Da sich bisher kein Finder gemeldet hat, ermittelt die Bundespolizei nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in der Regionalbahn 89 zu einem Diebstahl eines hochwertigen Bogens samt dazugehörigem Transportkoffers. Die Besitzerin, eine 31-jährige Spanierin, gab in ihrer Anzeige beim Bundespolizeirevier Augsburg an, dass sie vom Hauptbahnhof München zum Hauptbahnhof Augsburg gefahren ist. Beim Ausstieg gegen 17:30 Uhr vergaß die Musikerin ihren Cellobogenkoffer mit dem darin befindlichen Musikzubehör im Zug. Dabei handelt es sich um einen sehr seltenen braunen Bogen des Herstellers "M. SAPETA" mit einem Ring am Ende des Streichbogens, der auf der Unterseite montiert ist. Der Cellobogen befand sich in einem schwarzen, ca. einen Meter langen Transportkoffer. Der Wert liegt bei 6.000 Euro. Bis zum heutigen Tag konnte der Streichbogen nicht aufgefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Cellobogens machen kann, wird gebeten, Kontakt mit der Bundespolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de aufzunehmen.

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