Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufmerksame Zeugen geben entscheidende Hinweise - Gestohlene Pedelecs sichergestellt

Sonneberg-Steinbach (ots)

Aufmerksame Zeugen bemerkten gestern Morgen in der Jagdshofer Straße in Sonneberg-Steinbach einen Mann, der sich zunächst fußläufig aus dem Bereich eines dortigen Supermarktes entfernte. Kurze Zeit später kehrte derselbe Mann in zwei voneinander unabhängigen Fällen jeweils mit einem Pedelec zurück. Aufgrund dieses auffälligen Verhaltens informierten die Zeugen die Polizei.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen wurde festgestellt, dass aus einer Gartenhütte nahe der Jagdhofer Straße zwei Pedelecs entwendet worden waren. Die sichergestellten Fahrräder konnten den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Aufgrund der Personenbeschreibung richtet sich der Tatverdacht des Diebstahls gegen einen 38-jährigen Mann. Er wird nun als Beschuldigter geführt.

Die beiden Pedelecs wurden sichergestellt und werden zeitnah an ihre Eigentümer zurückgegeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig aufmerksame Zeugen für die Aufklärung von Straftaten sind. Verdächtige Beobachtungen oder ungewöhnliche Vorkommnisse sollten umgehend der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet werden. Durch schnelle Hinweise können Straftaten häufig aufgeklärt und gestohlenes Eigentum den Geschädigten zurückgegeben werden.

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