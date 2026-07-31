Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erneuter Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 29.07.2026 auf Donnerstag brach eine unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Feudenheimer Straße im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen ein.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang ins Restaurant, indem sie eine Tür im Terrassenbereich aufhebelten.

Bereits am vergangenen Dienstag, den 21.07.2026 war in dieselbe Gaststätte eingebrochen worden.

Wir berichteten darüber (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6319507).

Nach aktuellen Erkenntnissen blieben die Einbrecher im aktuellen Fall ohne Beute und konnten unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wegen Einbruchsdiebstahls.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die in den Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten sich unter 0621 3301-0 zu melden.

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