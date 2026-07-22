Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht auf Dienstag, den 21. Juli 2026, zwischen Mitternacht und 09:00 Uhr am Morgen in eine Gaststätte in der Freudenheimer Straße im Stadtteil Mannheim-Wohlgelegen eingebrochen. Mutmaßlich mithilfe eines Brecheisens verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren entwendeten sie Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Bereich der Freudenheimer Straße in Mannheim-Wohlgelegen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen.

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