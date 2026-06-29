Polizei Köln

POL-K: 260629-2-K/LEV Senior (91) stirbt vier Tage nach Sturz in Linienbus - Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Köln (ots)

Nach einem Sturz in einem Linienbus am vergangenen Montag (22. Juni) an der WUPSI-Haltestelle "In Holzhausen" in Leverkusen-Lützenkirchen ist ein 91 Jahre alter Senior am vergangenen Freitag (26. Juni) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei prüft, ob der Unfall des Mannes mit seinem Tod in direkter Verbindung stehen könnte.

Gegen 9.30 Uhr war der Rentner mit seiner Gehhilfe im mittleren Teil des Linienbusses eingestiegen. Als er sich gerade auf einen freien Platz setzen wollte, soll der Bus laut Zeugen angefahren und der Mann in den Gang gestürzt sein. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Schulterbruch in eine Klinik. (cr/ts)

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