Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei beendet Fahrt im gestohlenen Auto

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr bewies eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt einen guten Riecher und stoppte einen Dacia.

Das Auto war den Beamten zunächst in der Industriestraße aufgefallen.

Im Bereich der Langstraße in der Neckarstadt-West stoppten sie es und begannen eine Kontrolle.

Der 48-jährige Fahrer räumte ein keinen Führerschein zu haben.

Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die weiteren Feststellungen ergaben, dass der Fahrer ein Tierabwehrspray und sein 18-jähriger Beifahrer zwei Messer bei sich hatte.

Den Dacia hatten beide zuvor in Mannheim-Seckenheim gestohlen.

Nach aktuellen Erkenntnissen war das Fahrzeug dort unverschlossen und mit im Zündschloss steckenden Schlüssel gestanden.

Im Fahrzeug befanden sich zudem Ausweisdokumente und eine Bankkarte, die offensichtlich aus einem weiteren Diebstahl stammten.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 48-Jährige und am Freitagvormittag der 18-Jährige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim gegen beide Haftbefehle.

Sie wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim die weiteren Ermittlungen übernommen.

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