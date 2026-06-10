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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Job Barbecue - Informiere dich beim Burgeressen über deine Karriere beim Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Du bist grade dabei deinen Schulabschluss zu machen oder bist gerade frisch fertig geworden? Du suchst einen vielfältigen und spannenden Beruf? Kannst gut auf Menschen zugehen, arbeitest gerne im Team und behältst auch in brenzligen Situationen einen coolen Kopf? Perfekt, dann komm zum Polizeipräsidium Rheinpfalz!

Starte ein dreijähriges Polizei-Studium und lerne alle Facetten des Polizeiberufes kennen. Nach deinem Abschluss "Bachelor of Arts" hast du unzählige Möglichkeiten: Ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei oder Bereitschaftspolizei, es gibt viele Möglichkeiten - du entscheidest. Seit diesem Jahr kannst du auch direkt bei der Kripo anfangen. Egal wie du dich entscheidest, du kannst dir sicher sein: Polizei ist mehr als nur ein Job!

Keine Uniform - aber auch Polizei! Beim Polizeipräsidium Rheinpfalz bieten wir auch Ausbildungsplätze in der Polizeiverwaltung an. Egal ob mit Abitur oder mit mittlerer Reife: Mit deiner Ausbildung in der Polizeiverwaltung legst du deinen Grundstein für deine sichere Zukunft und trägst einen wichtigen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei.

Neugierig geworden? Informiere dich am 18. Juni 2026 kostenlos bei einem leckeren Burger, entspannter DJ-Atmosphäre und kühlen Getränken über den Polizeiberuf. Unsere Berufsberater des Polizeipräsidiums Rheinpfalz stehen dir beim Job Barbecue ganz zwanglos zwischen 17 und 20 Uhr auf der Parkinsel (Parkstraße 43) in Ludwigshafen zur Verfügung, um deine Fragen zur Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu beantworten. Melde dich jetzt an: https://job-barbecue.de/ Wir freuen uns auf dich!

Hast du vorab noch Fragen oder kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten wir deine Fragen auch telefonisch oder per E-Mail. Daneben steht dir auch die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Frau Solveig Hallstein, unter der Nummer 0621 963-21144 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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