Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr kollidierte ein noch unbekannter Autofahrer in der Danziger Straße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter und fuhr einfach davon. Zeugen beobachteten den Unbekannten dabei, wie er den Unfallschaden an dem Transporter begutachtete und anschließend flüchtete.

Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Fahrers geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

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