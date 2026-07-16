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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 Baum auf Fahrbahn

Allensbach (ots)

Am 16.07.2026 um 05:14 Uhr wurde die Abteilung Allensbach gemeinsam mit der Abteilung Kaltbrunn zu einem umgestürzten Baum in die Freudentaler Straße alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein Baum mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern lag quer über der Fahrbahn und blockierte diese halbseitig. Die Einsatzstelle wurde zunächst gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Anschließend wurde der Baum mittels Motorkettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt.

Nach der Reinigung der Fahrbahn konnte die Straße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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