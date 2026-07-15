Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B3 Gebäude

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Allensbach (ots)

Am Abend des 14.07.2026 wurden die Abteilungen Kaltbrunn und Allensbach um 22:40 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Markelfinger Straße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnte das Meldebild durch die ersten Kräfte bestätigt werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Geräteschuppen in Vollbrand. An einem angrenzenden Mehrfamilienhaus waren bereits die Scheiben geborsten, und das Feuer drohte auf das Wohngebäude überzugreifen.

Aufgrund des Lagebilds wurde für die Feuerwehr Allensbach Vollalarm ausgelöst und die Alarmstufe auf "B4 Gebäudevollbrand" erhöht. Durch eine unmittelbar aufgebaute Riegelstellung über die Drehleiter und zwei handgeführte Rohre konnte ein Übergreifen des Feuers auf das nebenstehende Wohngebäude verhindert werden. Parallel wurde ein Löschangriff unter Atemschutz mit zeitweise sechs Rohren sowie dem Wenderohr der Drehleiter durchgeführt.

Nachdem der Brand weitestgehend unter Kontrolle war, wurde gemeinsam mit dem Fachberater des THW der gezielte Abbruch des Gebäudes geplant. Hierzu kam ein Bagger einer privaten Firma zum Einsatz. Im weiteren Einsatzverlauf mussten immer wieder aufflammende Glutnester mit Wasser und Schaum abgelöscht werden. Insgesamt dauerte der Einsatz rund vier Stunden an.

Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Feuerwehr Konstanz, der Feuerwehr Radolfzell sowie die Drohneneinheit des Landkreises konnten den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen. Neben der Feuerwehr waren Kräfte des THW OV Konstanz, des DRK OV Konstanz, der PSNV des Landkreises sowie die Polizei im Einsatz.

Bei Fragen zur Brandursache und Schadenshöhe verweisen wir an die Polizeidirektion Konstanz.

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