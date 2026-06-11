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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vasen und Figuren beschädigt - E-Scooter entwendet und Kellerverschlag aufgebrochen - Taschendiebstahl - Toilettenhäuschen beschädigt - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Vasen und Figuren beschädigt

Fulda. Am Mittwoch (10.06.), gegen 19.50 Uhr, gelangten Unbekannte an die Rückseite eines Zeltstandes auf dem Bonifatiusplatzes und beschädigten hier mehrere dort abgestellte Vasen und Figuren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

E-Scooter entwendet und Kellerverschlag aufgebrochen

Fulda. Am Mittwoch (10.06.), zwischen 0 Uhr und 10 Uhr, entwendeten Unbekannte vor einem Wohnhaus in der Leipziger Straße einen dort abgestellten E-Scooter des Herstellers "Xiaomi". Zum Tatzeitpunkt war das Versicherungskennzeichen "310-BXT" angebracht. Zu gleicher Tatzeit verschafften sich zudem Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kellerverschlag in dem Wohnhaus. Ob die Täter etwas entwendeten kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Taschendiebstahl

Fulda. Am Dienstag (09.06.), zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, entwendeten Unbekannte eine rote Kunstledergeldbörse aus dem Rucksack einer 77-Jährigen. Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Einkaufscenter in der Straße "Am Emaillierwerk".

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Toilettenhäuschen beschädigt

Fulda. Am Samstag (06.06.) beschädigten Unbekannte die Tür eines Toilettenhäuschens am Franzosenwäldchen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Zwischen Dienstag (09.06.), 22 Uhr, und Mittwoch (10.06.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Skoda Kamiq neben diverser Kleidung auch Bargeld. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage in der Liobastraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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