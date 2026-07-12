Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H0 - Erkundung

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Allensbach (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, wurde die Abteilung Langenrain um 11:42 Uhr zu einer Erkundung in die Marienschlucht alarmiert. Gemeldet war ein umgestürzter Baum auf einem Wanderweg auf Höhe des Notrufschildes 5.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Baum mit einem Durchmesser von rund 70 cm den Wanderweg vollständig blockierte. Mithilfe einer Motorkettensäge wurde der Wanderweg freigeschnitten und wieder sicher passierbar gemacht.

Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Feuerwehr den Einsatz nach rund zwei Stunden beenden.

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