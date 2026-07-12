PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H2 VU PKW - Person eingeklemmt

Allensbach (ots)

Am Sonntagmorgen, den 12.07.2026, wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach um 09:27 Uhr mit dem Stichwort "H2 VU PKW - Person eingeklemmt" auf die B 33 zwischen der Anschlussstelle Allensbach Mitte und der Anschlussstelle Allensbach Ost alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Die ersten beiden Fahrzeuge erkundeten die Lage an der Einsatzstelle. Dabei stellte sich heraus, dass die betroffene Person bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden war und von diesen betreut wurde. Ein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes war nicht erforderlich, für die übrigen Kräfte konnte der Einsatz abgebrochen werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Timo Hauer
E-Mail: timo.hauer@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 19:53

    FW Allensbach: BMA1 Haushaltrauchmelder

    Allensbach (ots) - In der Nacht auf Sonntag, den 12.07.2026, wurde die Abteilung Allensbach um 01:52 Uhr mit dem Stichwort "BMA1 Haushalt" in den Strandweg alarmiert. Ein ausgelöster Rauchwarnmelder wurde aus einer Wohnung gemeldet. Da sich die Wohnung zunächst verschlossen zeigte, verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Fenster Zugang. Bei der anschließenden Kontrolle der Wohnung konnte kein schädigendes ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 07:29

    FW Allensbach: H1 Wasser im Gebäude steigend

    Allensbach (ots) - Die Abteilung Allensbach wurde am Donnerstagvormittag um 11:50 Uhr zu einem Wasserschaden in die Kapplerbergstraße alarmiert. Gemeldet wurde schnell steigendes Wasser in der Küche einer Wohnung. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Wasser aus dem Bereich des Waschbeckens austrat. Die Wasserzufuhr wurde abgestellt, wodurch ein weiterer Wasseraustritt unterbunden wurde. Weitere Maßnahmen waren durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren