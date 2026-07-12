Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H2 VU PKW - Person eingeklemmt

Allensbach (ots)

Am Sonntagmorgen, den 12.07.2026, wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach um 09:27 Uhr mit dem Stichwort "H2 VU PKW - Person eingeklemmt" auf die B 33 zwischen der Anschlussstelle Allensbach Mitte und der Anschlussstelle Allensbach Ost alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Die ersten beiden Fahrzeuge erkundeten die Lage an der Einsatzstelle. Dabei stellte sich heraus, dass die betroffene Person bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden war und von diesen betreut wurde. Ein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes war nicht erforderlich, für die übrigen Kräfte konnte der Einsatz abgebrochen werden.

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