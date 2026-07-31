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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tierarztpraxis - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 15:45 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Tierarztpraxis in der Wilhelmstraße und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Täterschaft hebelte eine Tür auf und gelangte so ins Innere. Hier durchsuchte die Täterschaft dir Praxisräume nach Diebesgut und erbeutete das Bargeld.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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