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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand um Aussichtspunkt Heiligenstein

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 17:50 Uhr geriet im Bereich des Aussichtspunktes Heiligenstein die Vegetation in Brand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer aus der Ferne, alarmierte die Einsatzkräfte und begab sich umgehend mit einem Feuerlöscher zu dem Flächenbrand. Nachdem er die ersten Löschversuche unternahm, übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Mühlhausen, Tairnbach sowie Rettigheim mit mehr als 30 Einsatzkräften die Brandbekämpfung. Schnell konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und dadurch Schlimmeres verhindert werden. Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist nicht geklärt. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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