Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt; 15.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die K 9702 in Fahrtrichtung Plankstadt. Auf Höhe eines Feldweges beabsichtigte der 46-Jährige, nach links in diesen einzubiegen, verringerte hierfür die Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Kurz vor dem Abbiegen überholte ihn noch ein Auto, weshalb der VW-Fahrer den Überholvorgang abwartete. Nachdem das Auto passierte, setzte der 46-Jährige seinen Abbiegevorgang in den Feldweg fort. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten ein 59-jähriger Mann mit seinem Leichtkraftrad, der den VW trotz unklarer Verkehrslage ebenfalls noch überholen wollte. Dabei kollidierte er mit dem Anhänger des VW. Hierdurch kam der 59-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in eine Klinik gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

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