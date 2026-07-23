Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall in der Innenstadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, den 22.07.2026, ereignete sich gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung zwischen den Quadraten H3/G3 und H4/G4 in der Mannheimer Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer die Straße zwischen den Quadraten H3 und G3 und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Swanseaplatz überqueren. Dabei musste er aufgrund eines die Fahrbahn querenden Kindes eine Vollbremsung einleiten. Der Lkw kam zum Stehen, wobei sich das Heck des Fahrzeugs zu diesem Zeitpunkt noch im Kreuzungsbereich befand. Ein 37-jähriger Fahrer eines Citroëns, der sich auf der Straße zwischen den Quadraten H4 und H3 befand und die Kreuzung geradeaus in Richtung Fressgasse passieren wollte, kollidierte daraufhin mit dem Heck des Lkws.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, sodass die Beteiligten ihre Fahrt nach Aufnahme des Unfalls fortsetzen konnten.

Aufgrund der widersprüchlichen Schilderungen der Unfallbeteiligten sucht die Polizei Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

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