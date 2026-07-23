POL-MA: Mannheim-Neckarau: Suche nach vermisster Frau mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, PM 2
Mannheim (ots)
Die 88-jährige Frau, nach der seit dem Mittwochnachmittag gesucht wurde, konnte in der Mannheimer Innenstadt durch einen Streifenwagen der Polizei zu Fuß angetroffen werden. Da sie einen verwirrten Eindruck machte, wurde sie zur Sicherheit und medizinischen Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
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