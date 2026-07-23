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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Suche nach vermisster Frau mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, PM 2

Mannheim (ots)

Die 88-jährige Frau, nach der seit dem Mittwochnachmittag gesucht wurde, konnte in der Mannheimer Innenstadt durch einen Streifenwagen der Polizei zu Fuß angetroffen werden. Da sie einen verwirrten Eindruck machte, wurde sie zur Sicherheit und medizinischen Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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