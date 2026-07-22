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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Suche nach vermisster Frau mit Unterstützung des Polizeihubschraubers

Mannheim (ots)

Derzeit sucht die Polizei mit Unterstützung des Hubschraubers nach einer 88-jährigen Frau. Die Dame wird seit dem Nachmittag bereits gesucht, da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Dame soll zuletzt eine beige Bluse und blaue Hose mit beigen Streifen und eine pinke Umhängetasche getragen haben. Sachdienliche Hinweise über den Aufenthalt der vermissten Dame nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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