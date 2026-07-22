Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos durchsucht und Geldbörse entwendet

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Neckarau wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag drei geparkte Autos geöffnet und nach Gegenständen durchsucht.

Aus einem in der Rosenstraße geparkten Fahrzeug wurde ein Geldbeutel mit über 100 Euro Bargeld und Bankkarten darin gestohlen.

In einem in der Mönchwörthstraße parkenden Fiat fand die Täterschaft keine Beute, beschädigte jedoch das Handschuhfach.

Ein Audi, der in der Straße Im Wörtel abgestellt war, wurde ebenfalls durchsucht.

An keinem der betroffenen Autos entstand Sachschaden.

Wie die unbekannte Täterschaft sich Zugang zum Inneren der Fahrzeuge verschaffte, ist bislang ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Neckarau.

Die Polizei hat folgende Präventionstipps:

Ihr Auto ist kein Tresor!

Nicht nur, dass Sie sich nach einem betroffenen Diebstahl über den Verlust von Gegenständen ärgern, hinzu kommen noch mögliche Reparaturen am Auto und eventuelle Behördengänge wegen gestohlener Dokumente.

Lassen Sie keine Wertgegenstände wie z.B. Mobiltelefone, Laptops, Geldbörsen oder Kameras sichtbar im Auto liegen!

Nehmen Sie stets Ausweise, Fahrzeugpapiere, Haus- oder Wohnungsschlüssel mit aus dem Auto raus.

Hinterlassen Sie niemals Dokumente, die Rückschlüsse auf Ihre Wohnanschrift zulassen. So vermeiden Sie nach einem Autoaufbruch noch einen möglichen Einbruch in Ihr Zuhause.

Für den Fall, dass Sie keine Garage besitzen oder unterwegs parken müssen, stellen Sie ihr Auto an gut einsehbaren, beleuchteten Straßen ab, die im besten Fall auch hoch frequentiert sind!

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen verschlossen ist!

Achten Sie hier insbesondere auf optische und akustische Signale.

Eingesetzte Funkblocker fangen die Signale Ihres Fahrzeugschlüssels ab und verhindern das Verriegeln.

Schließen Sie zudem alle Fenster, Schiebedächer oder Faltdächer bei Cabrios!

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese!

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