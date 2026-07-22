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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Neckargemünd - PM 1

Neckargemünd (ots)

Aufgrund einer Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Neckargemünd ist deren Hauptanschluss, Tel: 06223/9254-0, bis auf Weiteres nicht erreichbar. In dringenden Fällen verständigen Sie bitte den Polizeinotruf unter der "110".

Sobald die Störung behoben ist wird nachberichtet

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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