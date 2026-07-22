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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschmieren Wände im Kurpfalz-Centrum - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer nicht näher bestimmbaren Zeit zwischen Mittwoch, den 15.07.2026, und Montag, den 20.07.2026, haben Unbekannte mehrere Wände im Kurpfalz-Centrum mit Schriftzeichen beschmiert.

Die mit Stiften angebrachten Schmierereien sind großflächig an den Wänden der Treppenabgänge und -aufgänge angebracht.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang noch keine Informationen vor.

Das Haus des Jugendrechts Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Kurpfalz-Centers unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Entstehung der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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