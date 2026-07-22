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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der A 5 bei Hirschberg wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 57-jähriger Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem VW-Kleintransporter auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg musste die vor ihm fahrende 27-jährige Frau ihren Audi verkehrsbedingt stark abbremsen. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr der 57-Jährige dem Audi auf.

Die 50-jährige Beifahrerin sowie eine 61-jährige Frau, die sich im Laderaum des Transporters befand, erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an. Der 57-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Bußgeld wegen des verbotswidrigen Transports einer Person auf der Ladefläche entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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