Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch in Gaststätte Spielautomaten aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Hauptstraße in Waibstadt kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Der entstandene Diebstahlschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Feststellungen im Bereich der Hauptstraße in Waibstadt gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900 zu melden.

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