POL-FR: Emmendingen-Mundingen: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 30.07.2025, im Zeitraum von 1 Uhr bis 8 Uhr wurden in der Gurtweilerstraße in Waldshut zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos nach bisherigen Erkenntnissen durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. An einem Toyota und an einem Opel wurden jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 ...

mehr