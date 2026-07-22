Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Überladener Transporter aus dem Verkehr gezogen

Mannheim (ots)

Einen Transporter, der deutlich überladen und mit verderblichen Lebensmitteln beladen war, zogen Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim am Dienstagvormittag im Stadtteil Schwetzingerstadt aus dem Verkehr.

Der Transporter fiel einer Streife des Verkehrsdienstes gegen 11:00 Uhr in der Reichskanzler-Müller-Straße auf. Im Laderaum des Transporters waren größere Mengen verderblicher Lebensmittel geladen, ohne dass im Fahrzeug eine Kühlung vorhanden war. Da die Kühlkette unterbrochen war und eine Messung bestätigt, dass die vorgeschriebene Temperatur bereits überschritten wurde, waren die Lebensmittel nicht mehr verkehrsfähig und mussten aus dem Verkehr gezogen werden. Sie wurden der fachgerechten Vernichtung zugeführt.

Weiter waren pfandpflichtige Getränke geladen, auf denen die entsprechenden Pfandetiketten fehlten.

Die Ladung im Fahrzeug war außerdem nicht vorschriftsmäßig gesichert und war im Laderaum komplett umgefallen.

Eine durchgeführte Verwiegung des Transporters ergab, dass dieser statt der zulässigen 3.000 Kilogramm 4.520 Kilogramm wog und somit um rund 50 Prozent überladen war.

Der 45-jährige Fahrer des Transporters muss nun mit Bußgeldern wegen mangelnder Ladungssicherung, Überladung, Inverkehrbringens nicht mehr zum Verzehr geeigneter Lebensmittel sowie wegen Verstoßes gegen das Verpackungsgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell