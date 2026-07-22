Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbelehrbar - 32-Jähriger landet nach Kontrolle im Gefängnis

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr hatte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den richtigen Riecher.

Sie kontrollierte einen 32-jährigen Mann in der Kurfürsten-Anlage.

Bei der Abfrage der Personalien kam heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz zur Festnahme ausgeschrieben war.

Bei der Kontrolle hatte er über 15 Gramm Marihuana bei sich.

Als wäre das nicht genug, wurde zudem bekannt, dass für den 32-Jährigen ein behördliches Aufenthaltsverbot für die Kurfürstenanlage bestand.

Der 32-Jährige wurde aufgrund des offenen Haftbefehls von den Beamten festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wegen des bei ihm aufgefundenen Marihuanas gelangt er wegen des Verdachts des illegalen Marihuanahandels erneut zur Anzeige.

Bezüglich des Aufenthaltsverbots wurde Anzeige an die Stadt Heidelberg vorgelegt.

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