Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer und Zeugen
Meerbusch (ots)
Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen einen flüchtigen E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und flüchtigen Beteiligten machen können.
Nach ersten Erkenntnissen kam es am Donnerstag (25.06.) gegen 16:20 Uhr auf der Straße Am Junkerstrauch in Höhe eines dortigen Parkplatzes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der Scooter-Fahrer stürzte, rappelte sich wieder auf und entfernte sich.
Nun suchen die Ermittler zur Unfallrekonstruktion den Fahrer und weitere Zeugen.
Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.
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