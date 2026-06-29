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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer und Zeugen

Meerbusch (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen einen flüchtigen E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und flüchtigen Beteiligten machen können.

Nach ersten Erkenntnissen kam es am Donnerstag (25.06.) gegen 16:20 Uhr auf der Straße Am Junkerstrauch in Höhe eines dortigen Parkplatzes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der Scooter-Fahrer stürzte, rappelte sich wieder auf und entfernte sich.

Nun suchen die Ermittler zur Unfallrekonstruktion den Fahrer und weitere Zeugen.

Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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