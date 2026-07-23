POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Neckargemünd BEHOBEN - Pressemitteilung Nr. 2
Mannheim (ots)
Die Störung der Telefonanlage (Pressemitteilung Nr. 1: www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6319684) des Reviers Neckargemünd ist behoben. Das Revier ist unter der gewohnten Rufnummer 06223/9254-0 wieder erreichbar.
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