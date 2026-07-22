POL-MA: Brühl/RNK: Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen -PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - Nachdem es am frühen Dienstagabend, kurz vor 19:45 Uhr, an einem Serviceschalter im Heidelberger Hauptbahnhof zu einer Alarmauslösung kam, konnten die mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten polizeilichen Einsatzmaßnahmen noch vor 20:00 Uhr wieder beendet werden. Vor Ort war durch die polizeilichen Einsatzkräfte festgestellt worden, dass es sich ...

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