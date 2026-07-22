POL-MA: Brühl/RNK: Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen -PM Nr. 2
Brühl/RNK (ots)
Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz des Polizeihubschraubers sind zwischenzeitlich beendet. Die gesuchten Personen konnten nicht festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarau, unter Tel. 0621/833970, in Verbindung zu setzten.
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