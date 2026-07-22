Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/RNK: Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM Nr. 1

Brühl/RNK (ots)

Nach einem Diebstahlsdelikt werden derzeit polizeiliche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Brühl und Umgebung mit mehreren Streifenwagen durchgeführt. Diese werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Gesucht werden zwei männliche Personen, die dunkel bekleidet sein sollen.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Neckarau unter Tel. 0621/833970 und der polizeiliche Notruf entgegen.

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